В Свердловской области в результате конфликта мужчине прострелили голову
Сегодня, 11:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в селе Балтым произошла перестрелка, в результате которой мужчина госпитализирован с ранением в голову, пишет Ура.ру.
По неподтвержденной информации, стрелок является сыном местного бизнесмена. Между молодыми людьми произошел конфликт. Потерпевший заступился за своего брата и получил пулевое ранение. Он доставлен в медучреждение.
В ОМВД «Верхнепышминском» факт перестрелки подтвердили, уточнив, что мужчина получил ранение из травматического оружия.
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