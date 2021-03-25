Двух тагильчан поймала полиция из-за кражи денег из банкомата и телефона в школе

Двух тагильчан поймала полиция из-за кражи денег из банкомата и телефона в школе

Сегодня, 12:49ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Подозреваемая в краже телефона в школе была задержана полицейскими в Нижнем Тагиле. Еще один мужчина, забравший из банкомата чужие деньги, сдался сам.

45-летний мужчина, забравший пять тысяч из банкомата на улице Верхняя Черепанова, сам пришел в полицию, увидев информацию о нем в СМИ. Оказалось, что мужчина ранее судим, в то числе за имущественные преступления, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Укравшую телефону у школьника в помещении образовательного учреждения задержали сотрудники ППС по приметам. Она раньше неоднократно имела проблемы с законом за кражи. Женщина призналась в хищении телефона, но на момент задержания уже продала гаджет неизвестному.

В отношении обоих заведены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, 19 марта сообщалось о краже телефона у школьника. 10-летний мальчик отвлекся, чтобы завязать обувь. В этот момент неизвестная забрала телефон, который ребенок оставил на скамейке.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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