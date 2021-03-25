ФСБ обыскивает медиахолдинг администрации Екатеринбурга

ФСБ обыскивает медиахолдинг администрации Екатеринбурга

Сегодня, 18:25ПроисшествияФото: Google.Maps
ФСБ проводит обыски в МАУ «Город», которое входит в медиахолдинг администрации Екатеринбурга.

Управление ФСБ проводит проверку. Мы оказываем содействие, рассказали в пресс-службе мэрии столицы Урала.

Проверка может быть связана с коррупцией при закупке подарков ветераном Великой отечественной войны к 75-летию победы, по информации инсайдера 66.ru.

В пресс-службе ФСБ отказались комментировать происшествие.

Напомним, ФСБ провела обыски в мэрии Среднеуральска 18 февраля. Причиной визита сотрудников ФСБ и СКР в администрацию Среднеуральска стал интерес к экс-главе юридического отдела Ольге Колесниковой. Также во внимание силовиков попала врио главы управления муниципальным имуществом Ирина Федосеева. Во время голосования за поправки в конституцию, экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин организовал конкурс, в котором разыгрывались пылесос и автомобиль. Оба приза выиграла дочь Федосеевой.

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