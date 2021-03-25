Из-за бутылки коньяка тагильчанин избил охранника супермаркета и попался полиции

Происшествие случилось в магазине на улице Металлургов, 58а в Нижнем Тагиле. 34-летний местный житель спрятал под куртку бутылку коньяка и попытался выйти. Его остановил охранник, но мужчина оказал активное сопротивление и повалил его на пол. Затем тагильчанин скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».