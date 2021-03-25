Из-за бутылки коньяка тагильчанин избил охранника супермаркета и попался полиции

Из-за бутылки коньяка тагильчанин избил охранника супермаркета и попался полиции

Сегодня, 17:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Рецидивист ограбил магазин, избил охранника и вынес бутылку коньяка из супермаркета на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.

Происшествие случилось в магазине на улице Металлургов, 58а в Нижнем Тагиле. 34-летний местный житель спрятал под куртку бутылку коньяка и попытался выйти. Его остановил охранник, но мужчина оказал активное сопротивление и повалил его на пол. Затем тагильчанин скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

По записям с камер видеонаблюдения полицейские определили, что злоумышленник пришел не один. Бутылку ему передал его товарищ. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый рецидивист.

Его задержали в общежитии на Тагилстрое. Он распивал спиртные напитки в компании товарища, который и находился с ним в магазине. Оба были доставлены в полицию.

По факту преступления заведено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 23 марта сообщалось о задержании ранее судимого 40-летнего мужчины в Нижнем Тагиле. Он обвиняется в грабеже 82-летнего дедушки. Пожилой мужчина возвращался из магазина, в подъезде на него напал молодой человек, сломал ему нос и забрал 10 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
задержаниеТагилстройграбежулица МеталлурговНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы