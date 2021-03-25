Курьер «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге врезался в Nissan и скрылся

24 марта курьер «Яндекс.Еда» двигался по улице Малышева в сторону 8 марта. Резко выехав на встречную полосу движения, велосипедист въехал в машину Nissan. Автомобилист применил экстренное торможение, но столновения избежать не удалось. В результате ДТП автомобильное средство получило повреждение в виде царапины. Курьер скрылся с места происшествия, сообщает Е1.
Виновника ДТП вычислили в пресс-службе «Яндекс.Еда». На данный момент он связался с водителем Nissan и признает свою вину. От работы его отстранили. Ранее нареканий к работнику не было, стаж его работы в данном заведении составлял меньше недели.
Правила дорожного движения — обязательная часть обучения, которое проходят все партнеры «Яндекс.Еды». За их нарушение доступ к заказам сервиса может быть ограничен,отмечают в «Яндексе».
ДТП зарегистрировано должным образом в ГИБДД. Проводится проверка, пострадавших нет.