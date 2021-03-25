Курьер «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге врезался в Nissan и скрылся

Курьер «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге врезался в Nissan и скрылся

Сегодня, 18:41ПроисшествияФото: piwigo.1mediainvest.ru
Курьер «Яндекс.Еда» на велосипеде, проезжая по улице Малышева в Екатеринбурге, столкнулся с автомобилем Nissan и скрылся.

24 марта курьер «Яндекс.Еда» двигался по улице Малышева в сторону 8 марта. Резко выехав на встречную полосу движения, велосипедист въехал в машину Nissan. Автомобилист применил экстренное торможение, но столновения избежать не удалось. В результате ДТП автомобильное средство получило повреждение в виде царапины. Курьер скрылся с места происшествия, сообщает Е1.

Виновника ДТП вычислили в пресс-службе «Яндекс.Еда». На данный момент он связался с водителем Nissan и признает свою вину. От работы его отстранили. Ранее нареканий к работнику не было, стаж его работы в данном заведении составлял меньше недели.

Правила дорожного движения — обязательная часть обучения, которое проходят все партнеры «Яндекс.Еды». За их нарушение доступ к заказам сервиса может быть ограничен,отмечают в «Яндексе».

ДТП зарегистрировано должным образом в ГИБДД. Проводится проверка, пострадавших нет.

Сюжеты:
Екатеринбург
дтпаварияяндексвелосипедистЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы