Обвиненный экс-женой в похищении сына бизнесмен из Екатеринбурга хочет отсудить детей

Бизнесмен из Екатеринбурга Артем Кротов ответил на обвинение экс-супруги Марии о похищении их сына. Он заявил, что четырехлетний мальчик на данный момент находится вместе с ним в безопасном месте. Также мужчина сказал, что намерен отсудить детей.

Бизнесмен опроверг информацию о том, что предлагал восемь миллионов за возможность забрать сына. По словам Кротова, он исправно платит алименты и не имеет долга в 200 тысяч рублей, приписанного ему Марией. Юридический представитель уральца заявила, что мужчина не планировал выносить конфликт в публичное пространство. На данный момент Артем Кротов, как законный представитель, готовит иск в суд о месте определения жительства с отцом. Решению будут сопутствовать специалисты из органов опеки, сообщает Е1. Мужчина считает, что бывшая супруга ведет «антисоциальный образ жизни» и не может воспитывать двоих детей. По словам Марии, мужчина по-прежнему не отвечает на звонки, а поиски ребенка продолжаются с судебными приставами. Сегодня я подала иск по ограничению его родительских прав. Это первый шаг к лишению и изъятию детей,заявила Мария. Напомним, супруги развелись в 2019 году, четырехлетний сын и двенадцатилетняя дочь остались жить с мамой. Суд установил порядок общения с детьми, но отец с решением не согласился и пытался его обжаловать. В апелляции мужчине отказали. В похищении ребенка обвиняет бывшего мужа женщина в Екатеринбурге

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