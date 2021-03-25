Погибла хозяйка квартиры при пожаре на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Напомним, 25 марта сообщалось о пожаре на улице Калужская на Вагонке в Нижнем Тагиле. Горел частный дом на площади 35 квадратных метров. На тушение возгорания выезжали шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Огнеборцы справились с пожаром в течение часа.