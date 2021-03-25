Погибла хозяйка квартиры при пожаре на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Погибла хозяйка квартиры при пожаре на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:17ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
Женщина погибла и мужчина пострадал при пожаре на проспекте Мира в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Происшествие случилось 24 марта. В 15.07 на пульт оператора поступил вызов с сообщением о пожаре в квартире на пятом этаже дома № 35 на проспекте Мира. Загорелись личные вещи на площади 20 квадратных метров.

В результате погибла хозяйка квартиры 1954 года рождения. Мужчина 1970 года рождения получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Фото:Отдел надзорной деятельности

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, 25 марта сообщалось о пожаре на улице Калужская на Вагонке в Нижнем Тагиле. Горел частный дом на площади 35 квадратных метров. На тушение возгорания выезжали шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Огнеборцы справились с пожаром в течение часа.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
пожарпроспект Мирапожары в Свердловской областиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы