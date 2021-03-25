Погибла хозяйка квартиры при пожаре на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось 24 марта. В 15.07 на пульт оператора поступил вызов с сообщением о пожаре в квартире на пятом этаже дома № 35 на проспекте Мира. Загорелись личные вещи на площади 20 квадратных метров.
В результате погибла хозяйка квартиры 1954 года рождения. Мужчина 1970 года рождения получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Напомним, 25 марта сообщалось о пожаре на улице Калужская на Вагонке в Нижнем Тагиле. Горел частный дом на площади 35 квадратных метров. На тушение возгорания выезжали шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Огнеборцы справились с пожаром в течение часа.