Сотрудницы свердловской колонии задержали рецидивиста в ходе спецоперации

Сотрудницы свердловской колонии задержали рецидивиста в ходе спецоперации

Сегодня, 16:08ПроисшествияФото: ГУФСИН по Свердловской области
Две девушки-сотрудницы ИК-16 в Краснотурьинске задержали осужденного рецидивиста и доставили в полицию.

Отмечается, что мужчина крупного телосложения был ранее осужден и не явился для отбывания наказания в установленный срок. В рамках спецоперации, старшим лейтенантом и лейтенантом внутренних войск преступник был «повязан» в своей квартире.

Затем девушки отвезли его в отделение полиции и передали правоохранителям.

Наши оперативные сотрудницы часто участвуют в спецоперациях, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Фото:ГУФСИН по Свердловской области

Одна из участниц задержания принимала участие в конкурсе «Лучший оперативный сотрудник УИС» и заняла третье место.

Напомним, 22 марта в Нижнем Тагиле школьники задержали пьяного мужчину с наркотиками и передали его полиции.

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