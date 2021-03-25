Свердловские буддисты с горы Качканар и ЕВРАЗ уладили конфликт

Свердловские буддисты с горы Качканар и ЕВРАЗ уладили конфликт

Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Буддисты монастыря «Шедруб Линг» на горе Качканар и корпорация ЕВРАЗ уладили конфликт.

О том, что не имеют претензий друг к другу, стороны заявили на совещании. Об этом написал в Instagram вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

На встрече мы обсуждали деятельность буддисткой общины и меры по развитию ГОКа. Все заявили, что претензий нет, рассказал замгубернатора.

Информацию подтвердил глава религиозной общины с горы Качканар Семён Загородний. Он сообщил, что встреча была посвящена выполнению сторонами условий двустороннего соглашения и отметил, что стороны соблюдают договоренности, пишет ИА «Уральский Меридиан».

Напомним, 26 января свердловские власти дали буддистам пять дней, до 1 февраля, чтобы покинуть монастырь на горе Качканар. В противном случае начались бы работы по сносу обители. Председатель общины «Путь Будды» Семен Загородний предложил вариант, при котором буддисты будут покидать гору Качканар в будние дни и возвращаться на выходные.

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