Уставный суд Свердловской области ликвидируют с 2023 года

Уставный суд Свердловской области ликвидируют с 2023 года

Сегодня, 19:45ПроисшествияФото: piwigo.1mediainvest.ru/
Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым внесены изменения в областной Устав, согласно которым Уставный суд в регионе прекратит свою работу с 1 января 2023 года.

Данный документ одобрен Законодательным собранием. Ознакомиться с ним можно на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Пункт 1 статьи 68 изложить в следующей редакции: Устав Свердловской области и законы Свердловской области официальному толкованию не подлежат,говорится в подписанном документе.

Официальное толкование областного Устава до срока ликвидации будет осуществляться Уставным судом. В прошлом году Госдума одобрила ликвидацию конституционных (уставных) судов субъектов РФ.

Планируется, что суды общей юрисдикции возложат на себя функции ликвидируемого органа и будут с 2023 года рассматривать соответствие нормативных актов уставам и Конституции.

Вадим Пантелеев с 2010 года занимал должность председателя Уставного суда Свердловской области. Примечательно, что областной Уставный суд с 2014 года рассматривал не более десяти дел в год.

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