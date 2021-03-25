Уставный суд Свердловской области ликвидируют с 2023 года

Данный документ одобрен Законодательным собранием. Ознакомиться с ним можно на интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Пункт 1 статьи 68 изложить в следующей редакции: Устав Свердловской области и законы Свердловской области официальному толкованию не подлежат,говорится в подписанном документе.
Официальное толкование областного Устава до срока ликвидации будет осуществляться Уставным судом. В прошлом году Госдума одобрила ликвидацию конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Планируется, что суды общей юрисдикции возложат на себя функции ликвидируемого органа и будут с 2023 года рассматривать соответствие нормативных актов уставам и Конституции.
Вадим Пантелеев с 2010 года занимал должность председателя Уставного суда Свердловской области. Примечательно, что областной Уставный суд с 2014 года рассматривал не более десяти дел в год.