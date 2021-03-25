В питомнике для ездовых собак под Екатеринбургом произошел пожар

Инцидент произошел 25 марта, во второй половине дня, сообщает Е1. Мужчина успел покинуть дом за несколько минут, как оттуда повалил дым. Поскольку здание было из дерева, огонь охватил всю конструкцию. В результате пламя уничтожило все объективы и фотоальбомы с экспедиций.