В питомнике для ездовых собак под Екатеринбургом произошел пожар

Инцидент произошел 25 марта, во второй половине дня, сообщает Е1. Мужчина успел покинуть дом за несколько минут, как оттуда повалил дым. Поскольку здание было из дерева, огонь охватил всю конструкцию. В результате пламя уничтожило все объективы и фотоальбомы с экспедиций.
Питомник чудом уцелел, но одна собака погибла — собака нашего сотрудника, который приезжает нам помогать. Она была в доме,отметили в питомнике.
На место пожара прибыло 4 машины и 19 пожарных, сообщили в МЧС. На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания.
Напомним, 23 марта в Екатеринбурге при пожаре на улице Альпинистов были эвакуированы трое детей и 12 взрослых. Также госпитализировали пожилую женщину, которую спасла соседка.