Юный байкер устроил гонки с полицией в уральском поселке

Юный байкер устроил гонки с полицией в поселке Свердловской области

Проигнорировав требования сотрудников ГИБДД об остановке, юный байкер устроил гонки с полицией по улицам поселка в Свердловской области. В итоге мотоцикл занесло, и он опрокинулся.

Инцидент произошел в поселке Арти в минувшие выходные, когда сотрудники ГИБДД заметили на одном из перекрестков молодого человека на спортивном кроссовом мотоцикле. Требование об остановке от стражей правопорядка юноша проигнорировал, а лишь поддал газу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области, в ходе погони питбайк занесло на снежной каше и он опрокинулся. К счастью, парень не пострадал. Как выяснили полицейские, юноша приехал из Екатеринбурга в гости к родственникам. Мотоцикл 17-летний подросток приобрел на карманные деньги. Он пояснил, что осознавал, что ему грозит административное наказание и штраф, а потому так усердно пытался скрыться от наряда ДПС. В итоге на незадачливого гонщика полицейские составили два протокола: за вождение без водительского удостоверения, а также игнорирование законных требований об остановке. В региональном ГИБДД обращаются ко взрослым с просьбой ограничить доступ несовершеннолетних без прав к транспортным средствам. Отсутствие навыков вождения, а также водительских удостоверений грозит не только штрафами для юных водителей, их законных представителей и собственников транспортных средств, но и чревато совершением ДТП, получением травм и гибели людей. При совершении дорожно-транспортных происшествий бремя по выплате компенсаций и ущерба за причиненный вред ложится на плечи законных представителей,отметили в Госавтоинспекции. И напомнили, что питбайки не предназначены для езды по дорогам общего пользования. Кататься на таком транспорте можно только в специально отведенных местах.

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