Мужчина разбился насмерть после падения из окна высотки в Екатеринбурге

Инцидент произошел рано утром. Один из очевидцев рассказал, что шел на работу и видел момент падения. Он сразу пошел к охране дома.
Мужчина подходил к телу, но решил его не трогать и набрал 112. Там его переключили на скорую. В это время вокруг стали собираться люди. Мужчина попросил кого-нибудь остаться, а сам пошел на работу.
Местные жильцы рассказали, что погибший проживал в соседнем доме. В УМВД по Екатеринбургу заявили, что все материалы переданы в Следственный комитет по Свердловской области.