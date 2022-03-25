Мужчина разбился насмерть после падения из окна высотки в Екатеринбурге

Мужчина разбился насмерть после падения из окна высотки в Екатеринбурге
Мужчина разбился насмерть после падения из окна высотки в Екатеринбурге
Сегодня, 11:29ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина выпал из окна 26-этажного дома на ЖБИ в Екатеринбурге. Жильцы дома проснулись от сильного хлопка.

Инцидент произошел рано утром. Один из очевидцев рассказал, что шел на работу и видел момент падения. Он сразу пошел к охране дома.

Мужчина подходил к телу, но решил его не трогать и набрал 112. Там его переключили на скорую. В это время вокруг стали собираться люди. Мужчина попросил кого-нибудь остаться, а сам пошел на работу.

Местные жильцы рассказали, что погибший проживал в соседнем доме. В УМВД по Екатеринбургу заявили, что все материалы переданы в Следственный комитет по Свердловской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
смертьпадениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы