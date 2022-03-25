Школьников в Екатеринбурге вызвали в полицию после массовой драки с молотком

Школьников в Екатеринбурге вызвали в полицию после массовой драки с молотком
Школьников в Екатеринбурге вызвали в полицию после массовой драки с молотком
Сегодня, 19:56ПроисшествияФото: pixabay.com
Несколько подростков оказались в больнице после массовой драки, в ходе которой один из участников пустил в ход молоток.

В драке участвовали семеро учеников школы №41 Екатеринбурга. Столкновение между двумя группами ребят в возрасте 14-16 лет произошло во дворе дома на улице Гурзуфской.

Один из парней пришел с молотком и, когда началась драка, пустил его в ход. Несмотря на это, подростка и его товарища серьезно избили оппоненты. Последний сейчас находится в больнице.

Мама школьника подтвердила, что ее сын пришел на встречу с молотком, пишет«КП-Екатеринбург». Но она утверждает, что тот хотел заступиться за мальчика, которого обижают участники другой компании.

По словам женщины, участников драки было больше. Кто-то из оппонентов распылил перцовый баллончик и даже ранил ножом сына.

Между тем, другие подростки считают, что юноша и его приятель сами виноваты в случившемся. Якобы они спровоцировали конфликт на ровном месте.

Участников потасовки уже допрашивают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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