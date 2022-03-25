Свердловчанка лишилась более миллиона рублей при попытке купить акции у мошенников

В полицию обратилась жительница Верхней Салды. Она рассказала, что стала жертвой мошенников при попытке заработать на бирже.
За два месяца она вложила в несуществующие акции 1 миллион 300 тысяч рублей, пишет vsalde.ru. Для этого ей пришлось взять несколько кредитов.
По телефону женщина получала инструкции от афериста, который представился брокером.
В своем личном кабинете на сайте она наблюдала, как растет ее доход. Когда на счете было уже свыше 3 миллионов рублей, жительница Верхней Салды решила вывести деньги. Однако у нее ничего не получилось. Попытка связаться с брокером не увенчалась успехом.
Женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию.