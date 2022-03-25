Свердловчанка лишилась более миллиона рублей при попытке купить акции у мошенников

Свердловчанка лишилась более миллиона рублей при попытке купить акции у мошенников
Свердловчанка лишилась более миллиона рублей при попытке купить акции у мошенников
Сегодня, 21:41ПроисшествияФото: pixabay.com
В Верхней Салде женщина взяла несколько кредитов, чтобы вложить деньги в несуществующие акции и получить сверхприбыль.

В полицию обратилась жительница Верхней Салды. Она рассказала, что стала жертвой мошенников при попытке заработать на бирже.

За два месяца она вложила в несуществующие акции 1 миллион 300 тысяч рублей, пишет vsalde.ru. Для этого ей пришлось взять несколько кредитов.

По телефону женщина получала инструкции от афериста, который представился брокером.

В своем личном кабинете на сайте она наблюдала, как растет ее доход. Когда на счете было уже свыше 3 миллионов рублей, жительница Верхней Салды решила вывести деньги. Однако у нее ничего не получилось. Попытка связаться с брокером не увенчалась успехом.

Женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию.

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