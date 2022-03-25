В Новоуральске отпустившему водителя без прав инспектору грозит уголовное дело

В Новоуральске отпустившему водителя без прав инспектору грозит уголовное дело
В Новоуральске отпустившему водителя без прав инспектору грозит уголовное дело
Сегодня, 15:06ПроисшествияФото: pixabay.com
Инспектор ГИБДД в Новоуральске убедил напарника отпустить ездившего без прав знакомого и тот выполнил просьбу, что можно расценить как халатность.

В Новоуральске следственный комитет проводит проверку в отношении сотрудника ГИБДД, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

5 января 2022 года автоинспекторы остановили мужчину за рулем автомобиля «Черри». У него не было водительских прав. Однако нарушитель оказался знакомым одного из инспекторов и смог избежать ответственности.

Вместо штрафа в размере 15 тысяч рублей ему выписали пятитысячный штраф, как будто он был пешеходом и перешел дорогу в неположенном месте, пишет «КП-Екатеринбург».

Через несколько месяцев мужчину вновь остановили инспекторы ГИБДД. Во время разговора со стражами порядка он «сдал» своего покровителя в погонах, рассказав о событиях 5 января.

Теперь напарник «доброго» инспектора может стать фигурантом уголовного дела о халатности.

Отмечается, что оба сотрудника ГИБДД уже уволены со службы.

Сюжеты:
Первоуральск
Материалы по теме:
ГИБДДДПСводительские правахалатность
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы