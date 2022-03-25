В Новоуральске отпустившему водителя без прав инспектору грозит уголовное дело

Инспектор ГИБДД в Новоуральске убедил напарника отпустить ездившего без прав знакомого и тот выполнил просьбу, что можно расценить как халатность.

В Новоуральске следственный комитет проводит проверку в отношении сотрудника ГИБДД, которого подозревают в превышении должностных полномочий. 5 января 2022 года автоинспекторы остановили мужчину за рулем автомобиля «Черри». У него не было водительских прав. Однако нарушитель оказался знакомым одного из инспекторов и смог избежать ответственности. Вместо штрафа в размере 15 тысяч рублей ему выписали пятитысячный штраф, как будто он был пешеходом и перешел дорогу в неположенном месте, пишет «КП-Екатеринбург». Через несколько месяцев мужчину вновь остановили инспекторы ГИБДД. Во время разговора со стражами порядка он «сдал» своего покровителя в погонах, рассказав о событиях 5 января. Теперь напарник «доброго» инспектора может стать фигурантом уголовного дела о халатности. Отмечается, что оба сотрудника ГИБДД уже уволены со службы.

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