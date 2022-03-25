В Новоуральске отпустившему водителя без прав инспектору грозит уголовное дело

В Новоуральске следственный комитет проводит проверку в отношении сотрудника ГИБДД, которого подозревают в превышении должностных полномочий.
5 января 2022 года автоинспекторы остановили мужчину за рулем автомобиля «Черри». У него не было водительских прав. Однако нарушитель оказался знакомым одного из инспекторов и смог избежать ответственности.
Вместо штрафа в размере 15 тысяч рублей ему выписали пятитысячный штраф, как будто он был пешеходом и перешел дорогу в неположенном месте, пишет «КП-Екатеринбург».
Через несколько месяцев мужчину вновь остановили инспекторы ГИБДД. Во время разговора со стражами порядка он «сдал» своего покровителя в погонах, рассказав о событиях 5 января.
Теперь напарник «доброго» инспектора может стать фигурантом уголовного дела о халатности.
Отмечается, что оба сотрудника ГИБДД уже уволены со службы.