Высаженные из такси пьяными матерями девочки находятся в больнице в Березовском

Высаженные из такси пьяными матерями девочки находятся в больнице в Березовском
Высаженные из такси пьяными матерями девочки находятся в больнице в Березовском
Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: pexels.com
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что дети находятся в безопасности, но им потребуется помощь психолога.

Детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков сообщил Е1, что девочки сейчас находятся в безопасности – их доставили в больницу. По словам уполномоченного по правам детей, девочкам понадобится помощь психолога. Они пережили стресс.

Мороков добавил, что на ситуацию уже отреагировала комиссия по делам несовершеннолетних.

Родителей детей доставили в полицию, они дали показания. Одна из матерей заявила журналистам, что «информация неправильно подана». Она отметила, что не знает, где сейчас находятся дети.

Напомним, вечером прохожие в Березовском заметили на улице двух девочек семи и восьми лет. Дети плакали, у них не было верхней одежды и обуви. По словам девочек, они с мамами собирались ехать в гости, но таксист отказался везти такое количество пассажиров и детей попросту высадили на обочине.

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