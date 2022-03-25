Высаженные из такси пьяными матерями девочки находятся в больнице в Березовском

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что дети находятся в безопасности, но им потребуется помощь психолога.

Детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков сообщил Е1, что девочки сейчас находятся в безопасности – их доставили в больницу. По словам уполномоченного по правам детей, девочкам понадобится помощь психолога. Они пережили стресс. Мороков добавил, что на ситуацию уже отреагировала комиссия по делам несовершеннолетних. Родителей детей доставили в полицию, они дали показания. Одна из матерей заявила журналистам, что «информация неправильно подана». Она отметила, что не знает, где сейчас находятся дети. Напомним, вечером прохожие в Березовском заметили на улице двух девочек семи и восьми лет. Дети плакали, у них не было верхней одежды и обуви. По словам девочек, они с мамами собирались ехать в гости, но таксист отказался везти такое количество пассажиров и детей попросту высадили на обочине.

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