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Из-за паводков на Среднем Урале изолированными от «большой земли» оказались 2500 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за паводков на Среднем Урале изолированными от «большой земли» оказались 2500 человек

25 апреля 2012, 12:13ПроисшествияВалерия Лошкарева
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