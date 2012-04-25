Из-за паводков на Среднем Урале изолированными от «большой земли» оказались 2500 человек

Как сообщили сегодня «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сложнее всего в настоящее время ситуация с половодьем обстоит в Туринском городском округе.

Только из-за подтопления моста в селе Туринская Слобода, оказалось нарушено автотранспортное сообщение с 9-ю населенными пунктами, в которых проживает 1059 человек.

Так, от «большой земли» отрезаны деревниКрасный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Городище, Овчинникова, Решетникова, Сагай, Шадринка. В населенных пунктах, говорят спасатели, создан необходимый запас продуктов питания, товаров первой необходимостии медикаментов. Для переправы эксплуатируется паром, 2 буксира и моторная лодка.

Кроме того, из-за подтопления автомобильных мостов на реке Тура – в деревнях Макуй, Жуковское и в селе Куминовское, транспорт больше не ходит в четыре населенных пункта – деревни Кумарьинское (9 домов, 17 человек), Макуй (84 дома, 281 чел), Барбашина (80 домов, 206 чел.) и село Куминовское (117 домов, 315 чел.). Для транспортировки людей и грузов здесь работают моторные лодки и паромные переправы.

Уровень воды продолжает повышаться и в других водоемах Свердловской области. В результате увеличивается число населенных пунктов, оказавшихся в «заложниках» половодья. В частности, в Байкаловском районеотрезаны от «большой земли» деревни Яр, Городище, Красный бор и Боровикова. В Талицком городском округе транспортное сообщение по суше нарушено в деревнях Заречная и Заселина.

А в Махневском муниципальном образовании из-за подтопления моста транспорт не ходит в деревни Махнево, Хабарчиха, Кокшарова, Подкино, Трошкова, Перевалова и Шмакова, вкоторых проживает более 350 человек.