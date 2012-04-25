Угнанную «шестерку» вернули хозяину

В отдел полиции № 20 накануне ночью обратился мужчина. Он рассказал, чтомашина пропала от дома № 31 по Черноисточинскому шоссе. Эту информациюдежурный по радиосвязи передал всем постам. Экипаж отдельного батальонаДПС ГИБДД совместно с сотрудниками уголовного розыска при патрулированииу дома № 17 на улице Малая Гальянская обнаружил пропавшие Жигули. Приего осмотре установлено, что в автомобиле закончился бензин и пропалаккумулятор. Транспортное средство вернули владельцу. Полицейскиевычислили и задержали подозреваемых