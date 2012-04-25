В Екатеринбурге таджик изнасиловал беременную женщину

По версии следствия, 21 апреля 2012 года около 1 часа 30 минут подозреваемый, находясь у дома №8 по улице Главной в Екатеринбурге, напал на проходившую мимо беременную женщину и изнасиловал ее. Потерпевшая в момент совершения преступления громко звала на помощь, и жители близлежащего дома вызвали полицию, которая и задержала таджика на месте.

Октябрьским следственным отделом по Екатеринбургу СУ СК России по Свердловской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование, соединенное с угрозой, убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета, подозреваемый является 35-летним гражданином Республики Таджикистан по имени Бахтиёр К., он был ранее трижды судим за грабежи и незаконный оборот наркотиков.