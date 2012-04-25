В Нижнем Тагиле молодой парень напал на пожилую женщину
25 апреля 2012, 14:00Происшествия
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23 апреля около 18 часов нападению неизвестного злоумышленника подверглась 68-летняя женщина.
Грабитель выхватил у бабушки сумку прямо в подъезде ее дома по улице Черных. По информации, полученной полицейскими, нападение совершил молодой человек, 17-20-ти лет на вид, высокого, около 180 сантиметров, роста, одетый в спортивный костюм. В сумке пострадавшей находились документы, сотовый телефон и около 5 тысяч рублей. Сейчас полицейские пытаются найти грабителя.
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