Прокуратура оштрафовала администрацию Нижнего Тагила на 50 тыс. рублей за непредоставление документов
25 апреля 2014, 13:25Происшествияpract2@tagilcity.ru
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Ленинский суд Нижнего Тагила оштрафовал администрацию города на 50 тыс. руб. за непредоставление в срок требуемых документов об использовании лесов и обороте древесины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Оштрафовать администрацию Нижнего Тагила требовал межрайонный природоохранный прокурор. В марте 2014 года ведомство дважды запрашивало в администрации города необходимые документы и сведения, касающиеся законодательства при использовании, охране лесов и обороте древесины. Однако власти города в установленный срок материалы не предоставили.
В связи с этим прокуратура возбудила административное дело, по итогам рассмотрения которого на администрацию наложили штраф. Затем документы в надзорный орган были представлены все.
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