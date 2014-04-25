Прокуратура оштрафовала администрацию Нижнего Тагила на 50 тыс. рублей за непредоставление документов

Оштрафовать администрацию Нижнего Тагила требовал межрайонный природоохранный прокурор. В марте 2014 года ведомство дважды запрашивало в администрации города необходимые документы и сведения, касающиеся законодательства при использовании, охране лесов и обороте древесины. Однако власти города в установленный срок материалы не предоставили.

В связи с этим прокуратура возбудила административное дело, по итогам рассмотрения которого на администрацию наложили штраф. Затем документы в надзорный орган были представлены все.