Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Прокуратура оштрафовала администрацию Нижнего Тагила на 50 тыс. рублей за непредоставление документов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Прокуратура оштрафовала администрацию Нижнего Тагила на 50 тыс. рублей за непредоставление документов

25 апреля 2014, 13:25Происшествияpract2@tagilcity.ru
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»