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В центре Нижнего Тагила грузовик «Урал» сбил пешехода (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В центре Нижнего Тагила грузовик «Урал» сбил пешехода (ФОТО)

25 апреля 2014, 11:30Происшествия
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