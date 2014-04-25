В центре Нижнего Тагила грузовик «Урал» сбил пешехода (ФОТО)
25 апреля 2014, 11:30Происшествия
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Только что в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь с информацией о жутком происшествии на дорогах Нижнего Тагила.
Он рассказал, что пару минут назад проезжал мимо Строительного техникума по проспекту Мира, и стал свидетелем последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия. На земле в крови лежал человек без признаков жизни, работали сотрудники ГИБДД, а также стоял грузовик, наподобие Камаза. По предварительным данным пострадавший человек - женщина.
Для подробной информации TagilCity.ru обратился к Сергею Бернгардту. Начальник отделения пропаганды ГИБДД подтвердил произошедшее, пояснив, что ДТП случилось минут 10 назад. Автомобиль, сбивший пешехода - Урал.
Напомним, не так давно на Старателе под колесами Камаза погиб молодой мужчина.
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