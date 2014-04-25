В центре Нижнего Тагила грузовик «Урал» сбил пешехода (ФОТО)

Он рассказал, что пару минут назад проезжал мимо Строительного техникума по проспекту Мира, и стал свидетелем последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия. На земле в крови лежал человек без признаков жизни, работали сотрудники ГИБДД, а также стоял грузовик, наподобие Камаза. По предварительным данным пострадавший человек - женщина.