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Есть закурить? В Кировграде подростку светит тюремный срок за кражу пачки сигарет за 50 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Есть закурить? В Кировграде подростку светит тюремный срок за кражу пачки сигарет за 50 рублей

25 апреля 2016, 15:50ПроисшествияТимофей Данилов
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