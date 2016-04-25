Есть закурить? В Кировграде подростку светит тюремный срок за кражу пачки сигарет за 50 рублей

Кража произошла в подъезде одного из жилых домов 23 февраля. По данным следствия, юноша потребовал, чтобы 18-летний парень вывернул карманы и отдал все ценные вещи. В противном случае, злоумышленник грозился избить свою жертву.

Не найдя ничего стоящего у пострадавшего, молодой человек забрал у него пачку «Петра I» и сбежал с места преступления. В следственном комитете области отметили, что малолетний преступник состоял на учете в детской комнате полиции. «Опеку» сняли буквально за пару дней до совершения кражи.

Теперь парню грозит уже реальный тюремный срок. За грабеж с угрозой насилия любитель «Петра I» может отказаться в колонии на 7 лет.