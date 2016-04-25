Есть закурить? В Кировграде подростку светит тюремный срок за кражу пачки сигарет за 50 рублей
25 апреля 2016, 15:50ПроисшествияТимофей Данилов
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Советский певец Виктор Цой был не совсем прав: оказывается, пачка сигарет в кармане не является гарантом хорошего дня.
Кража произошла в подъезде одного из жилых домов 23 февраля. По данным следствия, юноша потребовал, чтобы 18-летний парень вывернул карманы и отдал все ценные вещи. В противном случае, злоумышленник грозился избить свою жертву.
Не найдя ничего стоящего у пострадавшего, молодой человек забрал у него пачку «Петра I» и сбежал с места преступления. В следственном комитете области отметили, что малолетний преступник состоял на учете в детской комнате полиции. «Опеку» сняли буквально за пару дней до совершения кражи.
Теперь парню грозит уже реальный тюремный срок. За грабеж с угрозой насилия любитель «Петра I» может отказаться в колонии на 7 лет.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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