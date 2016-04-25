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Грабители-сладкоежки: в Нижнем Тагиле сотрудники кондитерской фабрики по ночам воровали сахар на «черный день» (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грабители-сладкоежки: в Нижнем Тагиле сотрудники кондитерской фабрики по ночам воровали сахар на «черный день» (ВИДЕО)

25 апреля 2016, 12:50ПроисшествияТимофей Данилов
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