Грабители-сладкоежки: в Нижнем Тагиле сотрудники кондитерской фабрики по ночам воровали сахар на «черный день» (ВИДЕО)
Установлено, что злоумышленники похитили 15 тонн сахара.
То, что сахар стал загадочным образом пропадать, руководство фабрики заметило во время ревизии. Общий ущерб предприятию составил порядка 560 тысячи рублей. Руководители немедленно обратились в полицию.
Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. Как оказалось, один из рабочих по ночам закрывает объектив камеры пленкой. Полицейским удалось выяснить, что вместе с этим сотрудником фабрики работают еще 4 человека. Вся банда «сладкоежек» трудоустроена на этом предприятии: это грузчики, водители и охранники.
Сахар шайка вывозила по ночам на грузовике, после продавали владельцу местного склада. Прейскурант цен: 1 тонна сахара – 30 тысяч рублей. Бизнесмен заверил сыщиков, что ничего не знал о том, что товар был ворованным. Его слова подтвердили и задержанные сотрудники фабрики.
Установлено, что злоумышленники выходили на «дело» минимум два раза. За это время мужчины похитили 15 тонн сахарного песка. Главные подозреваемые – ранее несудимые рабочие 41 и 46 лет. Они признались, что решили ограбить своих работодателей из-за кризиса.
По их словам, в нынешних экономических условиях нужно иметь заначку «на черный день». Однако теперь деньги мужчинам будут не особо нужны – за грабеж им светит по 6 лет тюрьмы.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru