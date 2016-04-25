В Екатеринбурге полиция задержала стрелка, который открыл огонь по 5-летнему ребенку

Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из дворов в микрорайоне Компрессорный. 5-летняя девочка резвилась на детской площадке. Присматривала за своей внучкой бабушка. Внезапно во дворе раздались громкие выстрелы. Как выяснилось позже, стреляли из пневматического пистолета.

Медные шарики-пули несколько раз попали в детскую горку и землю, после – «зацепили» и гуляющего ребенка. Девочка испугалась и в слезах бросилась к бабушке.

Пожилая женщина не стала выяснять, в окне какого дома засел «снайпер», и доставила свою внучку в травмпункт.

На следующий день оперативники задержали стрелка. Им оказался 10-летний школьник. Мальчик сидел дома один и, видимо, ему стало скучно. Он достал из шкафа отцовский пневматический пистолет и начал стрелять из окна своего дома. Полицейским школьник признался, что в людей он не целился, а просто собирался пострелять наобум. Добавим, что ни юный «снайпер», ни его семья в инспекции по делам несовершеннолетних не состоят.

Пистолет был изъят и направлен на экспертизу. А за шалость своего ребенка ответят родители. К тому же, отец мальчика нарушил закон, держа оружие в доступном для ребенка месте.