В Нижнем Тагиле на пустыре нашли труп пожилой женщины

В пятницу днем пенсионерка Валентина Скрипина ушла из своего дома и не вернулась. Родственники обратились за помощью в полицию. Кроме того, они разместили объявление о пропаже в социальных сетях, передает ИА «Все новости».

Женщина часто забирала внука из школы и ездила в сад. Но никогда раньше не уходила из дома, не известив своих близких.

На призыв помочь в поисках пропавшей пенсионерки откликнулись пользователи социальных сетей. Тагильчанка рассказала, что видела женщину, похожую на Валентину Скрипину. Пожилая женщина шла по тропинке к пустырю по улице Красноармейская.

В субботу туда приехали полицейские. Они и нашли труп пропавшей пенсионерки. В день пропажи гуляющую Валентину Скрипину видел сторож подстанции, которая располагается на пустыре. Он сообщил, что женщина несколько раз обходила сооружение, а потом куда-то исчезла.

Судя по всему, Валентина Скрипина, которая страдала потерей памяти, заблудилась и не могла найти дорогу домой. Предположительно, женщина умерла от переохлаждения – она вышла на улицу без обуви. Гуляющую по пустырю пенсионерку в шерстяных носках видели и сторож, и другие местные жители. Но почему-то не придали этому факту особого значения.

Напоминаем, на прошлой неделе в Нижнем Тагиле пропал престарелый мужчина с нарушением памяти. Пенсионера не нашли до сих пор.