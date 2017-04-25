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40 000 рублей у пенсионерки из Нижнего Тагила выманили телефонные мошенники при содействии местного таксиста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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40 000 рублей у пенсионерки из Нижнего Тагила выманили телефонные мошенники при содействии местного таксиста

25 апреля 2017, 17:00ПроисшествияПавел Щербина
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