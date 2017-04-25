40 000 рублей у пенсионерки из Нижнего Тагила выманили телефонные мошенники при содействии местного таксиста

12 апреля около полуночи на стационарный телефон 79-летней жительницы Дзержинского района Нижнего Тагила поступил звонок, в котором некто от лица её внука рассказал о том, что попал в беду. Затем трубка была передана «доброжелателю», якобы представляющему правоохранительные органы. Он предложил «замять дело» за деньги.

Около 12 ночи позвонили на стационарный телефон и сообщили, что мой брат сбил человека, чтобы «замять дело», нужно 40 тысяч рублей. Бабушка была спросонья. Хотя она много раз слышала такие истории – поверила рассказала журналистам TagilCity.ru внучка пострадавшей - Ирина.

Как обычно бывает в таких ситуациях, мошенники сделали всё, чтобы до самого момента получения денег поддерживать связь с жертвой.

Они перезвонили ей на мобильный телефон, уточнили, есть ли у неё банковская карта, и отправили старушку к ближайшему банкомату.

Установлено, что злоумышленники постоянно поддерживали с потерпевшей связь по телефону. Они сказали, что по дороге её встретит автомобиль и доставит к ближайшему банкомату сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Особенно примечательно в совершенном преступлении то обстоятельство, что оно могло и не произойти без содействия таксиста из Нижнего Тагила.

Пока старушка шла ночью к банкомату, её действительно встретил мужчина на автомобиле. Он привёз пенсионерку, перевёл по указанным реквизитам 39 000 рублей, ещё тысячу взял себе. Чек банкомата был разорван и выброшен рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Затем старушка была доставлена домой, на прощание мошенники рекомендовали ей просто ждать. Во время ожидания она позвонила тому самому внуку. Внук сказал, что с ним всё в порядке, что он не попадал в ДТП, тогда пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников. После этого было написано заявление в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», проводится расследование. Установлено, что звонок на стационарный телефон гражданки поступил с номера, зарегистрированного в Новосибирской области рассказали журналистам TagilCity.ru в полиции.

Поскольку правонарушение произошло при активном содействии таксиста, в полиции также заинтересованы и в установлении его личности.

Личность мужчины на автомобиле не установлена. Вероятнее всего, этим мужчиной был таксист. С чисто человеческой точки зрения, трудно понять его поведение. Увидев одинокую старушку ночью, идущую к банкомату, он не только не обратился в полицию, но и помог ей перевести деньги злоумышленникам, взяв за свои услуги 1000 рублей отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Полицейские рекомендовали всем жителям Нижнего Тагила ещё раз проинструктировать своих пожилых родственников на случай поступления подобных звонов и СМС.