Банда из троих лже-газовиков была задержана в Свердловской области

Оказалось, что в банду входят двое мужчин и женщина. Свою деятельность они начали с декабря 2016 года. За период до февраля 2017 было зафиксировано как минимум 27 случаев на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Следователи рассказали, что участники банды переодевались в спецкомбинезоны и ездили на арендованных авто по поселкам. Там они находили пожилых граждан и настаивали на участии в программе централизованной установки сигнализаторов газа. Попав в квартиру, мошенники брали столько денег, сколько пенсионеры могли дать, обещая вернуться. Многим они предлагали «скидки» и «льготы».

Интересно, что мошенники даже изображали установку прибора. Они наклоняли газовую плиту и стучали по ней ключом в то время, как хозяева заполняли квитанции, передает ОТВ.

На въезде в Красноуфимск они были остановлены на Hyundai Solaris, похожий на указанный в ориентировке. В салоне автомобиля находились предметы, которые подтверждали причастность к преступлениям. Все трое находятся под стражей.