Ехавшая на большой скорости иномарка врезалась в светофор и чуть не перевернулась в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
25 апреля 2017, 19:00ПроисшествияЕкатерина Малых
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Сегодня, 25 апреля, на пересечении перекрёстков Уральского и Октябрьского в Нижнем Тагиле быстро ехавший автомобиль не справился с управлением. Иномарка двигалась со стороны Октябрьского проспекта и после проезда по кольцевому движению врезалась в светофор.
Сюжеты: Нижний Тагил
На записи видно, как водитель пытался выровнять транспортное средство, однако ему это не удалось. Машину несколько раз занесло и, вылетев, она столкнулась со светофором на пешеходном переходе.
Проезжавшие мимо водители помогли водителю выбраться из пострадавшего авто.
Для избегания повторных инцидентов рекомендуется соблюдать скоростной режим на данном участке дороги. Днём ранее, неподалёку от этого участка дороги несколько раз перевернулся в воздухе автомобиль, не справившийся с управлением.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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