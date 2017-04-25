Лифты сразу в трех домах в Екатеринбурге горели минувшей ночью (ФОТО)

Как пишет Е1, пожарным пришлось будить жильцов дома, чтобы провести эвакуацию. Подъезд был в дыму, и спасатели выносили детей и женщин на руках. Всего эвакуировано 12 жильцов и кот. Оставшиеся люди до утра простояли на балконах.