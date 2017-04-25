Лифты сразу в трех домах в Екатеринбурге горели минувшей ночью (ФОТО)
25 апреля 2017, 09:35Происшествия
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В Екатеринбурге 25 апреля в ночное время загорелся лифт в жилом доме. Сгорела шахта с 1 по 4 этажи. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов подъезда из-за сильного задымления.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, пожарным пришлось будить жильцов дома, чтобы провести эвакуацию. Подъезд был в дыму, и спасатели выносили детей и женщин на руках. Всего эвакуировано 12 жильцов и кот. Оставшиеся люди до утра простояли на балконах.
На место инцидента приехала скорая, но помощь медиков никому не потребовалась. Огонь тушили 3 единицы техники и 8 огнеборцев.
Заметим, что минувшей ночью в Екатеринбурге аналогичные пожары произошли еще в двух домах.
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Фото: Е1
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