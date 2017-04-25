Молодой матери из Нижнего Тагила коллекторы угрожают расправой и сексуальным насилием: почему злоумышленники на свободе? (ФОТО, ВИДЕО)

Некоторое время назад жительнице Нижнего Тагила стали поступать звонки от коллектора с требованием заплатить деньги. В противном случае женщине, а также её матери угрожают физической расправой и сексуальным насилием.

В подтверждение тагильчанка предоставила журналистам TagilCity.ru записи разговоров с коллектором:

Это ты меня внимательно слушай, овца! Если до трёх денег не будет – мы к тебе ночью приезжаем и тебя **** за его долги, ты меня услышала?! -- говорит не представившийся коллектор во время вечернего разговора на минувшей неделе.

На следующий день Екатерина попыталась прояснить ситуацию, позвонив по тому же номеру, но получила лишь новую порцию угроз.

Короче, смотри, если [должник] не платит, то ночью к тебе приедут. И очень ***** будет тебе. Толпа нерусских приедет. Готовься, ****! -- говорит коллектор.

Позднее коллекторы прислали СМС с прямыми угрозами физической расправы.

Примечательно, что ни сама женщина, ни её мать, не имеют каких-либо долгов. Брал деньги в кредит в микрокрединой организации муж её матери. Он и указал их имена и контактные данные в анкете.

Непрекращающиеся угрозы, а также отсутствие, по совам Екатерины, должного внимания к проблеме со стороны полиции, побудили её обратиться в прокуратуру, а также различные СМИ. В том числе федерального уровня.

В пятницу один из сюжетов беде тагальчанки посвятил «Первый канал».

В УВД Нижнего Тагила со словами тагильчанки о недостаточном внимании полиции категорически не согласны.

Когда гражданка звонила, в ночь на 19 апреля её сообщение было принято и зарегистрировано. Позднее в опорном пункте участкового, он сказал ей, что её нужно опросить. На что гражданка ответила, что ей некогда, сославшись на занятость с ребёнком. Тогда ею не было передано никаких записей. Заявление от гражданки удалось принять только 20 апреля. Днём позже, к вечеру ею были предоставлены аудиозаписи, которые 20 апреля были распространены во все СМИ рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

По мнению полицейских, женщина заинтересована не столько в поимке угрожавшего, сколько в пиаре.

Ситуация отслеживается, по обращению проведена огромная работа. Сотрудники полиции – всегда откликаются и они работают, но и сами граждане должны вести себя более корректно. Если вы заинтересованы в установлении личности угрожавшего, а не просто в пиаре из-за угроз, то в первую очередь нужно сотрудничать с полицией, и только затем со СМИ рекомендовали в полиции Нижнего Тагила.

В настоящее время по факту обращения участковый уполномоченный проводит доследственную проверку.

Пострадавшая от угроз коллекторов Екатерина считает необходимым возбуждение уголовного дела и говорит, что ситуацией уже заинтересовались представители областного следственного комитета.

Время идёт, установить личность звонившего полицейские всё ещё не могут. Симка зарегистрирована на девушку, девушка от этой симки всячески открещивается. После выхода сюжетов в СМИ ситуацией заинтересовались в Следственном комитете Свердловской области. Сказали, что если напишу у них заявление – они смогут найти звонившего. От участкового же – пока нет никакой информации. Возбуждать уголовное дело по ст. 119 (угроза убийства) – они не хотят рассказала Екатерина журналистам TagilCity.ru.