Мужчина обстрелял дом своей экс-возлюбленной из незаконного ружья под Первоуральском
25 апреля 2017, 08:40Происшествия
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В Свердловской области под Первоуральском нетрезвый 36-летний мужчина открыл огонь из ружья 12-го калибра. Причиной стал отказ его экс-возлюбленной встретиться с ним.
Это случилось 23 апреля. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. В момент обстрела в доме вместе с экс-сожительницей находились двое маленьких детей.
Сотрудники полиции задержали мужчину по месту жительства. Выяснилось, что ружье находилось у скандалиста незаконно. Оно записано на другого человека и числится в пропаже с 2005 года. По данному правонарушению будет принято процессуальное решение, пишет «Областная газета».
Также стрелку за поступок грозит административный арест или штраф.
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