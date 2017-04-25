Мужчина обстрелял дом своей экс-возлюбленной из незаконного ружья под Первоуральском

Это случилось 23 апреля. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. В момент обстрела в доме вместе с экс-сожительницей находились двое маленьких детей.

Сотрудники полиции задержали мужчину по месту жительства. Выяснилось, что ружье находилось у скандалиста незаконно. Оно записано на другого человека и числится в пропаже с 2005 года. По данному правонарушению будет принято процессуальное решение, пишет «Областная газета».