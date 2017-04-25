Пострадавшие от рук токаря-рецидивиста из Верхней Пышмы разыскиваются в Свердловской области

Сейчас он находится под стражей сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи получили информацию о том, что от рук преступника могли пострадать и другие женщины. Фалькин на заседании суда признался еще в нескольких аналогичных преступлениях, пишет Znak.com.

В связи с этим лиц, которые могут быть в курсе инцидентов, просят сообщить любую информацию в органы СКР на условии полной конфиденциальности.