Пострадавшие от рук токаря-рецидивиста из Верхней Пышмы разыскиваются в Свердловской области
25 апреля 2017, 08:50Происшествия
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В Свердловской области разыскивают пострадавших от рук токаря-убийцы Фалькина, который накануне признался в изнасиловании и убийстве Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме.
Сюжеты: Екатеринбург
Сейчас он находится под стражей сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
Следователи получили информацию о том, что от рук преступника могли пострадать и другие женщины. Фалькин на заседании суда признался еще в нескольких аналогичных преступлениях, пишет Znak.com.
В связи с этим лиц, которые могут быть в курсе инцидентов, просят сообщить любую информацию в органы СКР на условии полной конфиденциальности.
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