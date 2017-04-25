Тела двух убитых мужчин были обнаружены в подъезде дома в Екатеринбурге

Следователи и сотрудники уголовного розыска уже составили картину произошедшего. Известно, что было два преступника – 24-летний ранее судимый местный житель и его 25-летний приятель. В ходе распития спиртного в подъезде дома, молодые люди встретили соседа, с которым у них произошел конфликт. 24-летний молодой человек избил своего оппонента, а затем задушил его.

В то же время его приятель спустился вниз по лестничной клетке, где встретил гражданина. Он избил его руками и ногами, нанеся тем самым смертельную черепно-мозговую травму. Преступники покинули подъезд, а соседи, обнаружив тела, вызвали полицию.

Сообщается, что 24-летний злоумышленник находится по стражей. Он во всем сознался. Второй участник преступления разыскивается полицией, передает СК РФ по Свердловской области.