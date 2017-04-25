Житель Североуральска обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство женщины (ФОТО)

Как установило следствие, 7 сентября 2016 года обвиняемый находился в квартире своей бывшей супруги. Когда он уложил ребенка спать и уснул сам, мужчину разбудил громкий шум: в соседней квартире происходило пьяное застолье.

Молодой человек пошел к соседям, чтобы попросить их вести себя потише. Дверь ему открыл хозяин квартиры. Началась драка, в процессе которой обвиняемый стал наносить мужчине удары ножом. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте. Потом злоумышленник набросился и на женщин, находившихся в квартире.

Одна из них погибла на месте преступления, вторая, хоть и была ранена, смогла убежать. Впоследствии ей была оказана медицинская помощь, что спасло ей жизнь.

Обвиняемый сбежал с места происшествия и выбросил нож в реку. Впоследствии мужчина был задержан. Собрана доказательная база. Скоро над обвиняемым состоится суд. За убийство двух человек и покушение на убийство одного человека ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения, сообщает СУ СК Свердловской области.

Фото: СУ СК Свердловской области