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10-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

25 апреля, 22:20Происшествия
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