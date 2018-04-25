10-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге
25 апреля, 22:20Происшествия
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25 апреля из окна дома по улице Опалихинской в Екатеринбурге выпал 10-летний мальчик.
Сюжеты: Екатеринбург
Ребенка доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району разбираются в деталях случившегося.
Как сообщили в пресс-службе свердловского СКР, происшествие не носит криминальный характер. Для точного определения причины смерти тело ребенка отправили на судмедэкспертизу.
Как пишет Е1, мальчик выпал из окна 14-го этажа. По словам соседей, ребенок проживал в благополучной семье.
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