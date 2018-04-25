Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Екатеринбургом (ВИДЕО)
25 апреля, 12:35Происшествия
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На автотрассе в районе г. Березовского 25 апреля перевернулся автобус, в котором находились 30 человек.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП произошло на 45-м километре автотрассы Реж-Екатеринбург. 4 пассажирам понадобилась медпомощь.
По сообщению УГИБДД по Свердловской области, водитель транспортного средства не смог справиться с управлением из-за неблагоприятных погодных условий, и автобус съехал в кювет и перевернулся, пишет Ura.ru.
24 апреля еще одно ДТП с пассажирским автобусом произошло под Екатеринбургом во время снегопада.
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Фото: «Известия»
Видео: Ura.ru
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