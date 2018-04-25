ДТП с пассажирским автобусом произошло во время снегопада под Екатеринбургом (ФОТО)
25 апреля, 10:30Происшествия
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ДТП с участием пассажирского автобуса междугороднего следования произошло под Екатеринбургом 24 апреля.
Сюжеты: Екатеринбург
На трассе под Екатеринбургом столкнулись «Волга», пассажирский автобус и еще несколько автомобилей. На фотографиях с места ДТП видно, что участниками стали четыре транспортных средства. Подробности ДТП уточняются.
На текущий момент известно, что в аварии никто не пострадал. В момент ДТП шел сильный снег.
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Фото: СОВА
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