Два дачных дома сгорели в Верхней Салде
25 апреля, 13:40Происшествия
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Сегодня, 25 апреля, в Верхней Салде сгорели два садовых дома.
Два дома сгорели, еще у двух обгорели кровля, стены и внутренняя отделка. Площадь возгорания составила 100 кв. м.
Для тушения пожара на место происшествия выехали четыре единицы спецтехники и 13 огнеборцев.
На данный момент закончен разбор конструкций, причины возникновения пожара не установлены, сообщает МЧСmedia.
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