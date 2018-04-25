Лось погиб под колёсами фуры на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
25 апреля, 09:30Происшествия
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Недалеко от столицы Урала водитель фуры сбил лося. Это произошло вечером 24 апреля.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина управлял фурой Scania с полуприцепом. На 160-м километре подъезда к Екатеринбургу от М5 Урал произошло столкновение с лосём, когда животное неожиданно выбежало на дорогу.
О случившемся сообщили представители пресс-службы областной ГИБДД.
От удара животное погибло. На фуре осталась вмятина, передаёт E1.ru.
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Фото: E1.ru
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