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Лось погиб под колёсами фуры на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лось погиб под колёсами фуры на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)

25 апреля, 09:30Происшествия
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