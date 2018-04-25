Новый обман: мошенники предлагают тагильчанам денежные начисления по номеру СНИЛС

Сообщения приходят от имени Пенсионного фонда или Миграционной службы с текстом: «По вашему СНИЛС найдены страховые начисления в размере 32 638 руб. Подробности на сайте…». Суммы начислений разные, как и названия сайтов.

При переходе на указанный сайт с «официальной информацией» о законных возможностях возврата денег появляется форма, где человека просят ввести свои персональные данные. Потом оператор предлагает внести некоторую денежную сумму для того, чтобы якобы получить доступ к базам компенсаций.

В большинстве случаев запрошенная сумма составляет 200-300 рублей. Однако пострадавшие рассказывают в соцсетях, что этим дело не ограничивается, и мошенники просят заплатить за «проверку личных данных», за «создание шифрованного ключа безопасности», «налоговый вычет» и так далее. Некоторые люди признаются, что отдали мошенникам до пяти тысяч рублей, не получив ничего взамен, пишет АН «Между строк».