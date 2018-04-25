Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемого в двух кражах (ФОТО)

В январе 2018 года у пожилого мужчины с улицы Заводская был похищен автомобиль. Спустя несколько дней оперативники обнаружили машину по улице Сланцевой в районе поселка Рудник. По подозрению в краже автомобиля полицейские задержали ранее судимого Эдуарда Арасланова, который признался в совершении данного преступления. После этого подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Однако мужчина скрылся от органов следствия.

Также 9 апреля в отдел полиции № 17 обратилась тагильчанка, которая заявила о краже имущества на 60 тысяч рублей из ее квартиры по улице Калинина. Как выяснило следствие, к этому преступлению тоже причастен Арасланов, с которым потерпевшая познакомилась в социальных сетях.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Эдуарда Арасланова обратиться в органы внутренних дел Нижнего Тагила или позвонить в дежурную часть МУ МВД России по телефону 02.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»