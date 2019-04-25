Обвиняемый в убийстве хоккеиста Чумарина вновь заявил о своей невиновности
Самат Хазипов, которого обвиняют в убийстве хоккеиста Александра Чумарина, вновь попросил журналистов написать «как всё было на самом деле». Заявление подсудимый озвучил после очередного заседания в Ленинском райсуде Нижнего Тагила в четверг, 25 апреля.
По словам Хазипова, дело «состряпали», а он сам не давал признательных показаний. Как говорит подсудимый, он до сих пор не видел обвинительное заключение, хотя уже идёт процесс.
Прокуратура не отвечает ни на одно ходатайство, пересылает их в следственный комитет. Я ни разу в жизни не был в этом кафе. Я даже не знаю, где оно находится. Я с Сухоложского посёлка. Какое ВМЗ, какая «Девичья башня»? Мне 35 лет, я полжизни своей в тюрьме просидел. Я больше полгода на свободе не бываю,заявил Хазипов.
Мужчина добавил, что его дело «проплатили», поэтому он сейчас находится за решёткой.
Мне изначально предлагали шесть лет строгого режима в любой колонии России, чтобы я явку с повинной написал. Я ничего не подписывал, я все вытерпел. Почему я должен доказывать, что я не верблюд? Столько свидетелей опрашивают, меня никто не видел. Я что, невидимка или ГРУшник? сказал подсудимый.
Самат Хазипов вновь завил, что Александра Чумарина он не знал и никогда его не видел.
Он хоккеист, а я зэк, сказал напоследок обвиняемый в убийстве Чумарина.
На заседании 25 апреля суд допросил троих свидетелей по делу, двое из которых отдыхали в ночь на 2 июля 2017 года в кафе «Девичья башня» вместе с Александром Чумариным. Именно после этой ночи молодой человек пропал. Наталья Краева сказала, что практически весь вечер провела в компании Александра. Когда она уезжала домой, Чумарин еще оставался у входа в заведение. Самат Хазипов спросил у девушки, видела ли она его рядом с кафе.
Нет, не видела, не помню, ответила Наталья.
Еще один свидетель — Кирил Лолетин — также рассказал в суде, что в тот день видел Чумарина в «Девичьей башне». Каких-либо конфликтов у хоккеиста, по его словам, не было. Третьей допрошенной стала хозяйка квартиры, которую хоккеист с другом снимали на ГГМ.
Суд по делу об убийстве Александра Чумарина начался в апреле 2019 года. Хоккеист пропал 2 июля 2017 — его тело до сих пор не нашли. По версии гособвинения, Самат Хазипов ударил ножом Чумарина после ссоры в кафе «Девичья башня» в день пропажи. От этого удара хоккеист умер, а его тело подсудимый вместе с товарищем погрузили в машину, довезли до карьера и скинули туда. По данным СМИ, показания на Хазипова дал водитель-подельник, который проходит по делу в качестве свидетеля.