Обвиняемый в убийстве хоккеиста Чумарина вновь заявил о своей невиновности

По словам Хазипова, дело «состряпали», а он сам не давал признательных показаний. Как говорит подсудимый, он до сих пор не видел обвинительное заключение, хотя уже идёт процесс.

Прокуратура не отвечает ни на одно ходатайство, пересылает их в следственный комитет. Я ни разу в жизни не был в этом кафе. Я даже не знаю, где оно находится. Я с Сухоложского посёлка. Какое ВМЗ, какая «Девичья башня»? Мне 35 лет, я полжизни своей в тюрьме просидел. Я больше полгода на свободе не бываю,заявил Хазипов.

Мужчина добавил, что его дело «проплатили», поэтому он сейчас находится за решёткой.

Мне изначально предлагали шесть лет строгого режима в любой колонии России, чтобы я явку с повинной написал. Я ничего не подписывал, я все вытерпел. Почему я должен доказывать, что я не верблюд? Столько свидетелей опрашивают, меня никто не видел. Я что, невидимка или ГРУшник? сказал подсудимый.

подсудимый Самат Хазипов Фото: TagilCity.ru

Самат Хазипов вновь завил, что Александра Чумарина он не знал и никогда его не видел.

Он хоккеист, а я зэк, сказал напоследок обвиняемый в убийстве Чумарина.

На заседании 25 апреля суд допросил троих свидетелей по делу, двое из которых отдыхали в ночь на 2 июля 2017 года в кафе «Девичья башня» вместе с Александром Чумариным. Именно после этой ночи молодой человек пропал. Наталья Краева сказала, что практически весь вечер провела в компании Александра. Когда она уезжала домой, Чумарин еще оставался у входа в заведение. Самат Хазипов спросил у девушки, видела ли она его рядом с кафе.

Нет, не видела, не помню, ответила Наталья.

свидетель Наталья Краева Фото: TagilCity.ru

Еще один свидетель — Кирил Лолетин — также рассказал в суде, что в тот день видел Чумарина в «Девичьей башне». Каких-либо конфликтов у хоккеиста, по его словам, не было. Третьей допрошенной стала хозяйка квартиры, которую хоккеист с другом снимали на ГГМ.