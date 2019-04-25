В Екатеринбурге лжезастройщик осужден на шесть лет за хищение 9 млн рублей

В ходе следствия установлено, что в феврале 2012 года директор ООО «Регион – Капитал «Мост» приобрел участок в садовом товариществе «Машиностроитель - 2» в Екатеринбурге.

После покупки земли директор разместил объявление о продаже квартир в строящемся доме. Увидев рекламу, потерпевшие приходили в офис и оформляли документы на покупку жилья, после чего производили оплату.

Мошенник, зная, что строительство многоквартирного дома на территории сада запрещено, все равно начал возводить здание, однако через некоторое время прекратил строительство. Деньги обманутым людям возвращены не были.