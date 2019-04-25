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В Екатеринбурге лжезастройщик осужден на шесть лет за хищение 9 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге лжезастройщик осужден на шесть лет за хищение 9 млн рублей

Сегодня, 19:47ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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