В Екатеринбурге лжезастройщик осужден на шесть лет за хищение 9 млн рублей
Директор ООО «Регион – Капитал «Мост» осужден на шесть лет колонии общего режима за обман пяти потерпевших на сумму свыше 8,9 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе следствия установлено, что в феврале 2012 года директор ООО «Регион – Капитал «Мост» приобрел участок в садовом товариществе «Машиностроитель - 2» в Екатеринбурге.
После покупки земли директор разместил объявление о продаже квартир в строящемся доме. Увидев рекламу, потерпевшие приходили в офис и оформляли документы на покупку жилья, после чего производили оплату.
Мошенник, зная, что строительство многоквартирного дома на территории сада запрещено, все равно начал возводить здание, однако через некоторое время прекратил строительство. Деньги обманутым людям возвращены не были.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ленинский райсуд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.