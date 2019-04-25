В Первоуральске при обрушении здания интерната пострадал ребенок
Сегодня, 21:06ПроисшествияФото: Группа во ВКонтакте «Инцидент Первоуральск»
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В Первоуральске обрушились перекрытия здания бывшего интерната. Под завалами оказался ребенок, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ребенка высвободили из-под завала и доставили в городскую больницу. Состояние мальчика не уточняется.
Глава Первоуральска Игорь Кабец выехал на место происшествия, где в настоящий момент работают службы экстренного реагирования.
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Фото: Группа во ВКонтакте «Инцидент Первоуральск»
Здание интерната было выведено из эксплуатации несколько лет назад. По информации мэрии города, были предприняты все меры для ограничения доступа: закрыт проход, заколочены выходы и окна.
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