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В Первоуральске при обрушении здания интерната пострадал ребенок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Первоуральске при обрушении здания интерната пострадал ребенок

Сегодня, 21:06ПроисшествияФото: Группа во ВКонтакте «Инцидент Первоуральск»
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