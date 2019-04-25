В Свердловской области задержан наркоторговец с 84 кг «синтетики»
Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области задержан мужчина, который входил в преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков в Московской, Свердловской областях и в Приморском крае, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, задержанный вместе с другими членами группы распространял наркотики с сентября 2017 года. Злоумышленники доставляли товар с помощью «закладок», информация о которых размещалась в интернете. Общение преступники поддерживали через программы персональной связи, что существенно затрудняло работу полицейских.
Оплату товара покупатели производили через разные онлайн-кошельки или с использованием криптовалюты.
В ходе задержания у свердловчанина были изъяты синтетические наркотические вещества весом более 84 кг. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по статьям о сбыте и о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. На остальных членов преступной группы также заведены уголовные дела.
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