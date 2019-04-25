В Свердловской области задержан наркоторговец с 84 кг «синтетики»

По версии следствия, задержанный вместе с другими членами группы распространял наркотики с сентября 2017 года. Злоумышленники доставляли товар с помощью «закладок», информация о которых размещалась в интернете. Общение преступники поддерживали через программы персональной связи, что существенно затрудняло работу полицейских.

Оплату товара покупатели производили через разные онлайн-кошельки или с использованием криптовалюты.