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В Свердловской области задержан наркоторговец с 84 кг «синтетики»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области задержан наркоторговец с 84 кг «синтетики»

Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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