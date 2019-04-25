Житель Невьянска зарезал друга после спора о защите от ножа
Сегодня, 19:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Невьянска поспорил с другом о способах защиты от нападения с холодным оружием и, чтобы доказать свою точку зрения, пырнул приятеля ножом, от чего он скончался, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
37-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своим приятелем у себя в квартире. Мужчины смотрели видеоролики на тему единоборств. Между ними возник спор о том, что защититься от ножа невозможно. Обвиняемый утверждал, что от холодного оружия не сможет защититься даже человек, имеющий навыки рукопашного боя. Его друг настаивал на обратном.
На этой почве у мужчин возник конфликт, в результате которого обвиняемый ударил ножом приятеля, чтобы доказать свою точку зрения.
Мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемый сам вызывал скорую. В ходе следствия он признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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