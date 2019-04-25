Житель Невьянска зарезал друга после спора о защите от ножа

37-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своим приятелем у себя в квартире. Мужчины смотрели видеоролики на тему единоборств. Между ними возник спор о том, что защититься от ножа невозможно. Обвиняемый утверждал, что от холодного оружия не сможет защититься даже человек, имеющий навыки рукопашного боя. Его друг настаивал на обратном.