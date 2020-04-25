На Урале грабители тросом вытащили банкомат из продуктового магазина

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что неизвестные совершили кражу при помощи троса и автомобиля с заклеенными номерами. Сколько в банкомате было денег пока неизвестно, сумма ущерба устанавливается. Само устройство местные жители обнаружили в лесу.