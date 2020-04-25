На Урале грабители тросом вытащили банкомат из продуктового магазина
Сегодня, 11:52ПроисшествияФото: Е1.ru
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В селе Косулино ночью грабители за полминуты украли банкомат из магазина, пишет Е1.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что неизвестные совершили кражу при помощи троса и автомобиля с заклеенными номерами. Сколько в банкомате было денег пока неизвестно, сумма ущерба устанавливается. Само устройство местные жители обнаружили в лесу.
Представители МВД отрабатывают на причастность к краже ранее судимых граждан, состоящих на учете и склонных к такого рода криминальным поступкам, рассказал Валерий Горелых.
Местные жители рассказали, что это был единственный банкомат в селе.
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