Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге оштрафован за отсутствие бактерицидных ламп

За отсутствие бактерицидных ламп, аэропорт привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», сообщает Znak.com.
Правила эпидемиологической безопасности были нарушены в помещениях с постоянным пребыванием пассажиров, а также в местах нахождения сотрудников. Размер штрафа составил 100 тысяч рублей, судебный акт вступил в законную силу.
В результате выявленных нарушений транспортной прокуратурой вынесено представление. На данный момент руководством аэропорта в необходимом количестве установлены бактерицидные облучатели воздуха.
Напомним, более 9,7 миллиона рублей штрафов выписано жителям Нижнего Тагила за нарушение масочного режима с 20 апреля 2020 года. Данные редакции TagilCity.ru предоставлены пресс-службами судов Пригородного, Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила.